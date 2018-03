Sassuolo, Lirola: "Contro la SPAL un punto da mettere in tasca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pol Lirola, esterno del Sassuolo, ha commentato così il pareggio casalingo contro la SPAL: "Abbiamo iniziato male, abbiamo subito troppo le loro giocate, eravamo bassi - riporta TuttoSassuoloCalcio.com - Dopo il gol di Antenucci la partita è cambiata, potevamo ribaltarla entro la fine del primo tempo. Anche nella ripresa abbiamo iniziato bene, ma la palla non è entrata. Sei rigori sbagliati? Quest'anno va così, ma non è per il penalty sbagliato che non abbiamo vinto, perché abbiamo avuto anche altre occasioni. La classifica? Vogliamo vincere, ma questo è un punto da mettere in tasca e dobbiamo farne il più possibile nelle partite che mancano".