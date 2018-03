Sassuolo, Lirola: "Due pareggi col Napoli l'anno scorso: ripetiamoci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale del Sassuolo Pol Lirola ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la vittoria nell'amichevole di ieri col Bassano: "Questo è stato un buon test per prepararci al Napoli, anche perché il Bassano gioca col 4-3-3 così come gli azzurri. Siamo partiti forte, segnando due gol nel primo tempo, ma i nostri avversari hanno tenuto la gara viva fino all'ultimo. Abbiamo giocato con più moduli, anche col 3-5-2, per essere pronti a sorprendere il nostro rivale in campo. Ci aspetta una settimana importante, a partire dal Napoli. La squadra di Sarri ha tanta qualità, ma l'anno scorso abbiamo pareggiato sia in casa che fuori. Perché non dovremmo rifarlo anche quest'anno? Col Chievo invece servono assolutamente i tre punti".