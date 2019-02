Sassuolo, Lirola: "Juve? Se vinciamo porto fuori a cena tutta la squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta di Modena ritorna sulle dichiarazioni rilasciate a Tuttosport nella giornata di ieri da Pol Lirola, esterno del Sassuolo, il quale tra le altre cose ha sottolineato anche la difficoltà nell'affrontare in questo momento la Juventus. Queste alcune battute: "La Juventus sarà molto arrabbiata per i risultati precedenti e giocherà con il coltello tra i denti, ma noi scenderemo in campo con l’idea di fare la partita e vincere. Se dovessimo conquistare i tre punti porterei fuori a cena tutta la squadra. Devo molto alla Juventus, perché mi ha prelevato dall’Espanyol che ero molto giovane, però ora sono contento al Sassuolo".