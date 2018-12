Fonte: tuttosassuolocalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pol Lirola, difensore del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro l'Udinese: "Abbiamo giocato tanti palloni, messo tanti cross ma non siamo stati capaci di concretizzare, è un po' quello che manca nelle ultime partite. Ad inizio stagione segnavamo tanto, è un momento così, ma sicuramente le cose gireranno. Primo tempo condizionato dalla sconfitta di Parma? Forse siamo partiti un po' bloccati per questo, avevamo il pensiero di non subire gol. Nell'intervallo il mister ci ha detto di stare tranquilli e di giocare come sappiamo e l'abbiamo fatto, peccato per il gol. La stagione è lunga, ci sta avere degli alti bassi, non credo sia per un calo fisico, anche perché la palla ce l'abbiamo sempre noi. E' un momento così, bisogna stare uniti e uscirne tutti insieme".