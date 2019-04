© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Sassuolo Pol Lirola ha presentato ai microfoni di Lazio Style Channel il match contro la formazione di Simone Inzaghi: "La classifica è molto stretta sia nelle alte zone che nelle posizioni più basse - riporta Lalaziosiamonoi.it -. La Lazio ha bisogno di punti per la sua corsa all'Europa, noi abbiamo necessità di ottenere un risultato positivo per risalire in classifica. Siamo giovani e stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, ci aspettano due partite in pochi giorni e la freschezza dei calciatori più giovani può aiutarci in tal senso".