Sassuolo, Lirola: "Società, tifosi e ambiente non meritano certe figure"

Il laterale del Sassuolo Pol Lirola ha commentato così la sconfitta odierna con la Samp: "Non possiamo fare queste figure perché non lo meritano la società, i tifosi e l’ambiente. I nostri avversari sono stati padroni del campo, abbiamo commesso troppi errori e così non va. L’avevamo riaperta con Boga, poi è arrivato il gol di Linetty che ci ha tagliato le gambe. Pausa Nazionali? Vorremmo rigiocare subito dopo il ko di oggi. Dovremo allenarci più duramente per non fare più questo tipo di figure”. Lo riporta tuttosassuolocalcio.com.