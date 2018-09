Sassuolo, Lirola: "Sosta con la testa libera. Poi daremo noia alla Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pol Lirola, difensore del Sassuolo, ha parlato in zona mista al termine della vittoria per 5-3 contro il Genoa: "Abbiamo fatto una grande prestazione e le tre reti sono arrivate perché in alcune occasioni abbiamo perso la concentrazione. I tre punti però restano, come la prestazione generale. Il mio gol? Sono contento per la prima marcatura in Serie A. Ho iniziato tardi la preparazione a causa di un infortunio, ma ora sto ritrovando la forma migliore. La sosta e poi la Juventus? I bianconeri sono una grande squadra ma noi potremo vivere la sosta con la testa libera. La Juventus è la squadra migliore d'Europa ma se giochiamo come contro il Genoa possiamo fare male a tutti".