Sassuolo, Locatelli: "Avevo bisogno di sentirmi importante"

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha commentato a Sky Sport il pareggio contro l’Inter: “Per me giocare a San Siro è sempre un'emozione: abitavo qui davanti, vedevo lo stadio tutti i giorni per andare ad allenarmi al campo. Giocare contro l’Inter è sempre bello per me, sto cercando di seguire i consigli del mister in modo da riuscire a migliorare. Avevo bisogno di sentirmi importante e qui mi ci sento. Sicuramente ho calciato malissimo oggi, all’oratorio calciavo meglio. Nel finale ero stanchissimo e per questo ho provato a servire Boga. Sensi mi ha chiesto qualcosa del Milan? No, non mi ha chiesto niente. È un giocatore fortissimo, non so cosa succederà ma gli auguro il meglio di questo mondo”.