Sassuolo, Locatelli diffidato e ammonito: salterà la sfida contro il suo Milan

Manuel Locatelli era l'unico diffidato in campo per il Sassuolo e il giallo non è tardato ad arrivare. Il centrocampista neroverde, al 18' contro la Fiorentina, ferma fallosamente Venuti e si prende l'ammonizione da parte dell'arbitro Valeri. Niente di strano fin qui, a parte il fatto che il regista neroverde dovrà saltare una partita a cui tiene molto, ovvero la prossima contro il Milan, squadra che lo ha lanciato e poi scaricato prima dell'esperienza in Emilia.