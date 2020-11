Sassuolo, Locatelli: "È difficile giocare nel silenzio, ma dobbiamo dare il massimo per i tifosi"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli parla del difficile momento causato dal Coronavirus: "Una situazione particolare per tutti. Io vivo con la mia ragazza, ho fatto lockdown con lei. È stato difficile ma ci siamo aiutati a vicenda. Lei è una ragazza straordinaria e per me è molto importante che sia nella mia vita. È una situazione particolare per tutti, specie per chi soffre, per chi ha perso qualcuno. Sono consapevole che noi siamo dei privilegiati, comunque economicamente possiamo dare una mano e nel nostro privato lo facciamo. Una situazione così purtroppo nessuno se la sarebbe mai aspettata. Dobbiamo cercare di mantenere il più possibile le distanze, cercare di seguire i protocolli per tamponare questo virus maledetto. E soprattutto dobbiamo lavorare tutti insieme. Siamo tutti sulla stessa barca, non dimentichiamolo mai".

È difficile giocare nel silenzio?

"Sì, è difficile perché sentire l’entusiasmo della gente ti condiziona, ti coinvolge e ti trasferisce energia. È difficile, è triste. Però ogni volta che vado in campo penso che la gente ci guarda da casa ed è lì con noi. Noi dobbiamo giocare per chi ci guarda, per i tifosi, gli sportivi e credo che facciamo sempre il massimo anche per loro".