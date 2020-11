Sassuolo, Locatelli è l'ennesimo affare per i neroverdi: una stella che vale almeno 24 milioni

Manuel Locatelli è ormai evidentemente la nuova stella del Sassuolo targato De Zerbi. Il giocatore, acquistato per 12 milioni dal Milan che lo scaricò lasciandolo partire a cuor leggero, ora vale almeno il doppio, con i neroverdi che lo valutano appunto non meno di 24 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono finiti anche club di prima fascia come la Juventus e la stagione che sta disputando amplierà senza dubbio il numero dei club interessati. Intanto se lo godono in Emilia, visto che il centrocampista è uno dei protagonisti assoluti del clamoroso secondo posto occupato attualmente del club della famiglia Squinzi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.