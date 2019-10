Sassuolo, Locatelli: "Falsa partenza. Squinzi è stato un esempio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Non siamo partiti benissimo, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche. Non è successo nulla di grave, per dobbiamo fare sicuramente meglio. Io stesso voglio dare di più: ho degli obiettivi che mi sono prefissato, devo giocare di più ma me lo devo guadagnare". Locatelli ha poi ricordato il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi, recentemente scomparso dopo una lunga malattia: "È stato un esempio da seguire, una persona eccezionale, che posso solo ringraziare. Ci ha insegnato tanti valori".