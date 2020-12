Sassuolo, Locatelli: "Felici per la vittoria contro un avversario ostico"

"Siamo molto felici per la vittoria. Sicuramente abbiamo sofferto molto nel secondo tempo, soprattutto dopo essere rimasti in inferiorità numerica per un fallo avvenuto a metà campo. Non ci siamo arresi, non sempre si può vincere attraverso il bel gioco. Sono quei successi che ti insegnano ad essere squadra, che ti aiutano a mettere fieno in cascina per affrontare al meglio i momenti difficili che inevitabilmente ci saranno nel campionato di serie A. Non so dove possiamo arrivare, personalmente mi godo il momento e faccio i complimenti a tutti i miei compagni che hanno stretto i denti senza mollare un centimetro. La mentalità è quella giusta, certo è che sbloccarla subito lasciava presagire un finale meno sofferto ma va bene così. Il Benevento? Buona squadra, con un allenatore che sta lavorando bene e che ha dato una identità precisa ai giallorossi. Si applicano molto bene in fase difensiva, si chiudono e ripartono. E' una vittoria che vale davvero tanto". Questo il breve commento del centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli ai microfoni di OttoChannel dopo il successo per 1-0 sul Benevento.