Sassuolo, Locatelli: "Non ci poniamo limiti. Mercato? Felice di rimanere"

Il Sassuolo vince contro il Crotone seppellendo i rossoblu sotto quattro reti volando in testa alla classifica con 7 punti. A parlare del match, a fine partita, è stato Manuel Locatelli, autore della quarta rete che, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde le proprie ambizioni: "Oggi era fondamentale vincere per dare un segnale al campionato, siamo contenti così. E' stata una partita sporca, ma dobbiamo vincerle perché sono le più importanti. Non ci poniamo limiti, ma sappiamo che dobbiamo lavorare. Siamo un bel gruppo e siamo molto uniti, ragioniamo partita dopo partita. Dobbiamo fare un grande campionato" le sue parole. Poi sul mercato: "L'interessamento delle altre squadre mi spinge a fare ancora di più. Sono già passato ad avere responsabilità sui giornali ma non ero abbastanza maturo. Ora lo sono e lavoro ogni giorno con un'altra consapevolezza. Sono felice di rimanere a Sassuolo per il mister e perchè possiamo fare una grande annata" ha concluso Locatelli.