Sassuolo, Locatelli: "Parma ostico, non sarà facile"

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, parla così ai microfoni di Sky nel pre-partita della sfida al Parma: "Conosciamo l'avversario, il Parma è una squadra ostica e che gioca bene in casa. Non sarà facile ma faremo il possibile per cercare di far punti".