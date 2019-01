Fonte: Fcinternews.it

Anche il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli ha parlato a Dazn dopo il pari di San Siro. "Prova di personalità, carattere. Siamo contenti del punto, ottenuto senza avere paura di una squadra come l'Inter in questo stadio favoloso. L'occasione che ho mancato? Ci ho provato, era un'occasione importante. Non era facile, ho provato a calciare mentre arrivavano due difensori. Per me questo stadio è speciale, qui ho passato anni fantastici, ci ho esordito in Serie A, ma sono stato tranquillo. E contro l'Inter è sempre piacevole. Poi far entrare così tanti bambini è stato importante per dare un segnale".