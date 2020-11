Sassuolo, Lopez: "Con De Zerbi alchimia alla prima chiamata. Mi fa pensare a Bielsa"

Maxime Lopez, ospite della trasmissione "Top of the Foot" di RMC, parla così del suo primo gol con la maglia del Sassuolo: "Se un mese fa mi avessero detto che avrei segnato a Napoli non ci avrei mai creduto. Questi ultimi mesi all’OM sono stati delicati, ma in questi anni ho sviluppato una grande forza di carattere. E adesso ricevere questi elogi dopo il gol di ieri mi fa enormemente piacere. Con De Zerbi c’è stata alchimia dalla prima chiamata. Abbiamo parlato un po’ in spagnolo e i suoi discorsi mi hanno subito colpito. Mi sono convinto in cinque minuti. Ho sentito la fiducia che non avevo più a Marsiglia, e ora voglio rendergliela in campo. De Zerbi mi fa pensare a Bielsa: pensa a ogni dettaglio. Tutto con lui deve essere preciso. Con Villas-Boas gli allenamenti erano lunghi e intensi, ma qui puoi arrivare alle 13 e andar via alle 20 se al mister non va bene. L’allenatore non dice ‘Oggi facciamo un’ora e mezzo’. Un esercizio può durare un’ora se non vede ciò che vuole".