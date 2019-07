Sassuolo, Luca Pellegrini può arrivare in prestito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Pellegrini può arrivare in prestito. Il Sassuolo ci crede nei prossimi giorni i neroverdi cercheranno di convincere la Juventus: secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena l'esterno ex Roma, rientrato nell'operazione Spinazzola, potrebbe essere ceduto per un anno dai bianconeri. In serie A ha collezionato 16 presenze nello scorso campionato, di cui 12 con il Cagliari.