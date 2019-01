Sassuolo, Lucioni vicino: accordo trovato, firmerà per 3 anni e mezzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le difficoltà delle scorse ore il Sassuolo e il Lecce hanno fatto netti passi avanti per il passaggio di Fabio Lucioni dai pugliesi ai neroverdi. Secondo quanto riportato da Sky Sport in serata dovrebbero essere stati ultimati gli ultimi dettagli, con l'ex Benevento che arriverà in Emilia a titolo definitivo e si legherà al Sassuolo per tre anni e mezzo. Attesa a breve la chiusura definitiva dell'affare.