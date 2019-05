© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Magnanelli è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo di Torino-Sassuolo (0-1 il parziale): "Non siamo partiti nel migliore dei modi ma non è facile venire a giocare qua contro una squadra in queste condizioni. Abbiamo avuto la sfortuna di rimanere in dieci e la bravura di passare in vantaggio. Servirà sacrificio, ma siamo qua per onorare il campionato e per raggiungere il nostro obiettivo che è il decimo posto. Il rosso a Bourabia? Da regolamento ci sta, quella che ho contestato all'arbitro è la prima ammonizione, credo fosse troppo leggera".