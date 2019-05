Sassuolo, Magnanelli: "Atalanta? Vogliamo il 10° posto. Anno di semina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mancano novanta minuti ma i conti si possono fare. E' stata una stagione di cambiamenti dove abbiamo fatto passi da gigante. Non bisogna guardare la classifica ma guardiamo quello che c'è dietro. C'è stato un cambiamento in tutto e per tutto. Abbiamo seminato tanto, abbiamo raccolto meno ma credo che i frutti veri si vedranno il prossimo anno. Chiudiamo tra il 10° e l'11° posto e credo sia un ottimo risultato. Se c'è un po' di rammarico? Forse sì ma fa parte di un percorso di crescita, di un progetto che è a medio-lungo termine e credo che i veri frutti li possiamo raccogliere il prossimo anno, mercato permettendo". Così Francesco Magnanelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del giocatore sulla corsa al decimo posto: "Credo che il Cagliari possa fare tre punti e a noi serve fare un risultato positivo. Non è facile perché affrontiamo una squadra che si gioca una cosa grandissima, meritata, ma noi cercheremo di far punti giocando la partita come abbiamo fatto a Torino con il Toro e in casa con la Roma".