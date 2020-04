Sassuolo Magnanelli: "Berardi futuro capitano? Sono favorevole, è sempre stato un leader"

Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, ha risposto alle domande dei tifosi neroverdi sul profilo Instagram del club soffermandosi anche sul compagno di squadra Domenico Berardi: "Come lo vedo da capitano nel prossimo futuro? E' sempre stato leader tecnico in campo perché madre natura gli ha dato qualcosa in più. E' arrivato nel grande calcio da giovane e ha avuto bisogno di un percorso di crescita ma credo che nell'ultimo periodo sia diventato molto consapevole di quello che vuol dire essere leader fuori dal campo. Lui lo è e il mio parere è favorevole. Poi scherzando: 'Non ci sarà un nuovo capitano, non smetterò mai'".