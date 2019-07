© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Hamed Junior Traore, acquistato dai neroverdi in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli. Il centrocampista è partito parlando del neo attaccante del Sassuolo Francesco Caputo: "Ci eravamo sentiti anche prima del suo arrivo. È un attaccante definito "fastidioso" e quindi importante. È arrivato nel posto giusto per lui".

Cosa pensa di Traore?

"È un giocatore di spessore, ha fatto molto bene l'anno scorso a Empoli e sarà importante per noi. Ha grande avvenire".

Come valuta l'acquisto di Toljan?

"È forte, non fai 200 partite in Bundesliga se non le meriti".