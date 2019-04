Sassuolo, Magnanelli: "Ci voleva questa vittoria. Salvezza? Non è finita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo la rotonda vittoria contro il Chievo: "La vittoria ci voleva, sia per la classifica che per l'umore del gruppo e della piazza. Il risultato di oggi è fondamentale, specie in questo momento. Consigli ci ha protetti in una fase delicatissima della gara, appena avevamo sbloccato la partita. Non sono del tutto soddisfatto di oggi, abbiamo dato la possibilità agli avversari di fare uno o due gol e se vogliamo ambire a qualcosa di più il prossimo anno dobbiamo migliorare in quei momenti. I giovani di questa squadra sono di prospettiva ma in campo l’età conta fino a un certo punto, stasera i nostri hanno capito la lezione: nessuna partita è davvero finita, anche sul 4-0 si colgono sfumature importanti. La salvezza? Non credo sia ancora sotto chiave, non dobbiamo stare del tutto tranquilli neppure adesso che siamo sette punti avanti alla quartultima. Comunque vada dobbiamo essere in grado già dalla gara di domenica contro la Lazio per cercare di mettere in difficoltà una grande squadra", riporta canalesassuolo.it.