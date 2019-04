Sassuolo, Magnanelli: "Con De Zerbi un calcio più difficile ma ci piace"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Magnanelli, capitano e centrocampista del Sassuolo, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria della sua squadra in casa della Fiorentina: "De Zerbi porta avanti un'idea di calcio ben precisa, con idee chiare. In una società come la nostra è un percorso di crescita che tutti devono fare, e il tempo ci sta anche dando ragione. Abbiamo avuto alti e bassi, ma è qualcosa di bello da poterci lavorare tutti i giorni perché qualche frutto lo dà. Ci meritiamo una classifica diversa per quanto abbiamo espresso. Aver raccolto meno è anche demerito nostro ma possiamo dare una svolta alla stagione e fare più punti dell'anno scorso, sarebbe un premio per la crescita fatta da luglio e per ripartire al meglio anno prossimo. Ho esperienza e la fortuna di essere stato allenato da grandi allenatori. La forza di un tecnico, al di là delle idee tattiche, è la comunicazione e in questo lui è molto bravo. Lo abbiamo sposato fin dall'inizio, passando anche tra difficoltà ed alti e bassi ma è un'idea nuova che in Italia si fa fatica a far passare. Mi piace, altrimenti non avremmo fatto questa partita a Firenze, e non ci avrebbero messo sotto così poche squadre. Penso che potremmo raccogliere i frutti l'anno prossimo. Questo tipo di calcio è molto tecnico, di concentrazione, e il prossimo salto è rimanere in gara per 95'. Partire da dietro e verticalizzare subito ti consente di rischiare meno. C'è tanto lavoro dietro, è un calcio più difficile del palla lunga e pedalare ma a noi piace così".