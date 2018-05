Sassuolo, Magnanelli: "Dobbiamo chiudere subito il discorso salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Magnanelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a margine della presentazione del Sassuolo Camp 2018: "Non è la prima volta che vengo qui – riporta Tuttosassuolocalcio.com – è sempre stata una grande soddisfazione. Io ho fatto da giovane i camp, per i ragazzi passare del tempo lontano dalla famiglia è qualcosa di speciale. Farlo con il pallone, invidio chi andrà a Fanano stando via una settimana. La società ha fatto degli sforzi, ha messo professionalità con istruttori e gli insegnanti. Se si vuole migliorare il calcio italiano, queste iniziative devono essere sviluppate. Io rappresento la squadra, vorrebbero essere in tanti qui in questo momento. In bocca al lupo agli istruttori, ai ragazzi dico di sfruttare al meglio questi istanti che non torneranno più. La sconfitta col Crotone? Arrivavamo da un periodo molto importante, loro hanno interpretato bene l’impegno, noi invece no. Dobbiamo riprendere il cammino, e farlo già nella sfida con la Sampdoria allenata da un tecnico che mi incuriosisce. Meglio chiudere subito ogni discorso salvezza per non correre rischi nelle partite successive".