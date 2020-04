Sassuolo, Magnanelli: "Essere una delle ultime bandiere del calcio è motivo di soddisfazione"

Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, ha risposto alle domande dei tifosi neroverdi sul profilo Instagram del club. Queste alcune delle sue parole riportate da SassuoloNews.net: "Il fatto di essere una delle ultime bandiere del calcio è motivo di soddisfazione. Riguardo indietro la mia carriera e ci sono stati momenti in cui avrei potuto prendere altre strade ma hanno prevalso la forza e la volontà di continuare con un'unica squadra per cercare di migliorarsi con e di raggiungere obiettivi importanti, per fare anche una carriera dal solito. Ci sono stati momenti in cui uno ha tentennato, è ovvio, però ha prevalso sempre la voglia di rimanere qua. Credo che ci saranno anche altre bandiere. Il calcio è in continua evoluzione e nel tempo ci saranno altre bandiere".

Tra la conquista della Serie A e quella dell'Europa quale ti emoziona di più?

"Sono cose un po' diverse. La prima, arrivare nella massima categoria, un sogno da bambino, esserci arrivati tramite compagni pazzeschi, con una cavalcata unica che nessuno dimenticherà, specie i tifosi, è stata fantastica. L'Europa è stata un qualcosa di più, che nessuno immaginava. Ti ha permesso di affrontare squadre e giocatori che vedevi in tv, con la speranza un giorno magari di poterci tornare".

Qual è stato il campionato più difficile da vincere durante la scalata?

"Ogni campionato fa storia a sé. A volte parti favorito e fai un campionato così così, a volte parti nell'ombra e fai qualcosa di incredibile e così è stato per noi dalla C2 alla C1 e dalla C1 alla B. Nel campionato dalla B alla A eravamo sotto la lente di ingrandimento ma per come è finita credo che quest'ultimo sia stato il più logorante, il più difficile".

Qual è il Sassuolo più forte che ricordi?

"Questa è una domanda alla quale farò fatica a rispondere. Ho giocato con troppe persone a cui sono affezionato e allo stesso tempo con ragazzi di altissimo livello, si fa fatica a racchiuderli in una formazione ideale. Ho giocato con ottimi ragazzi e a ragazzi con del talento importante. Farei fatica a fare una formazione ideale, dovrei farne due-tre".

Qual era il tuo idolo da piccolo?

"Negli anni ce ne sono stati tanti. Da quando ho fatto il giocatore di professione, all'età di 19-20 anni, il mio unico grande riferimento è stato Andrea Pirlo, ho sempre guardato lui".

Avresti mai immaginato di diventare un calciatore di Serie A dopo le esperienze in Serie C?

"Credo che ogni giocatore abbia una carriera a sé e gli anni che sto facendo in A credo siano figli degli anni passati nelle categorie inferiori. Ho avuto una maturazione più lenta ma mi sono guadagnato tutto sul campo ed è una grande soddisfazione e preferisco sia così, chiudere in crescendo, ovvero aver fatto la A all'inizio e poi finire nelle categorie inferiori, finire una carriera in Serie A ai massimi livello credo sia un ottimo finale".

Come vedi Berardi da capitano nel prossimo futuro?

"E' sempre stato leader tecnico in campo perché madre natura gli ha dato qualcosa in più. E' arrivato nel grande calcio da giovane e ha avuto bisogno di un percorso di crescita ma credo che nell'ultimo periodo sia diventato molto consapevole di quello che vuol dire essere leader fuori dal campo. Lui lo è e il mio parere è favorevole. Poi scherzando: 'Non ci sarà un nuovo capitano, non smetterò mai'".

Quanto sei legato ai tifosi del Sassuolo?

"Ci conosciamo, abbiamo condiviso tanto, ma ho condiviso tanto con l'intera popolazione sassolese che mi ha adottato quando ero piccolo. Vedere quest'anno crescere un nuovo gruppo di giovani è un motivo d'orgoglio. La speranza è portare sempre più gente allo stadio perché vivere il calcio come è vissuto a Sassuolo è molto bello".

Come passi le giornate in questo brutto momento?

"Le passo a casa, dobbiamo rispettare le norme del Governo. Cerco di allenarmi con programmi specifici e di seguire una dieta adatta al momento. Tengo a ringraziare le persone che in questo momento vanno a lavoro e sono in prima linea al di là di medici e sanitari ma anche tutte le persone che sono dietro le quinte come ad esempio i commessi, le forze dell'ordine, le donne delle pulizie, un ringraziamento particolare va anche a tutti loro".

Ti vedi come allenatore o dirigente del Sassuolo in futuro?

"Ora voglio giocare e voglio chiudere alla grande, sono ancora competitivo. Allenare è difficile, quello dell'allenatore è il ruolo più difficile dove ci sono tante sfaccettature che solo l'esperienza sul campo ti può dare e dopo tanti anni di carriera qualche vantaggio posso averlo, per fare il dirigente occorre altra esperienza e sarebbe come ripartire da zero ma non ho ancora preso una decisione".