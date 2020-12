Sassuolo, Magnanelli: "Gennaio sarà un mese spartiacque. Emozionato per le 500 presenze"

Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo che ha raggiunto oggi le 500 presenze con la maglia neroverde, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 contro la Sampdoria: "C'è stata un po' di emozione iniziale, non giocavo da un po' e non è stato facilissimo iniziare. Affrontavamo una squadra fisica che lotta, su un campo non bellissimo, a maggior ragione dovevamo mettere qualcosa in più. E' stata una vittoria pesante dopo il ko con il Milan, ora tanto riposo perché il mese di gennaio sarà uno spartiacque importante. Non siamo ancora in grado di poter pensare a darci degli obiettivi super super importanti perché abbiamo un processo di crescita da fare. I nostri obiettivi sono domenicali. Dobbiamo migliorare costantemente, dobbiamo farlo, lo stiamo facendo da 3 anni. Sappiamo giocare a calcio e se mettiamo ancora di più intensità, sacrificio, spirito, è un buon mix".