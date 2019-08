Sassuolo, Magnanelli: "Non si può puntare all'Europa. Ci serve di più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Magnanelli, centrocampista e capitano del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dalla presentazione della squadra: "Cerchiamo di gettare basi importanti, penso che quest'anno si sia alzato notevolmente il livello e dobbiamo stare al passo se vogliamo rimanere nella categoria. Vogliamo stupire e stupirci, ma ora lavoriamo sodo che il campionato è già dietro l'angolo.

Obiettivo Europa? "No, ma non perché non voglio bensì perché si alzato il livello di tutte. Sarà perciò molto complicato. Il nostro obiettivo non è darci nomi o posizioni di classifiche ma lavorare giorno per giorno. La società ha fatto passi avanti e la squadra è competitiva, e lo sarà di più a fine mercato. Poi sta a noi e lo staff tecnico cercare di unirci ancora di più".

Dove servono interventi? "Sono stati il direttore e il mister a dirci che abbiamo bisogno di qualcosa per tenere alta la competizione che il campionato richiede. Sono arrivati giocatori di qualità e ci sono i presupposti per una buona stagione. Che parte dal raggiungere presto la salvezza".

Paragone Magnanelli-De Rossi? "Io e De Rossi siamo simili come bandiere, anche se lui l'ha fatto in un contesto più alto. Ho ancora voglia di dare il massimo e mettere in difficoltà il mister nelle scelte".