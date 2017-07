Sassuolo, Marchizza: "Non facile lasciare la Roma, qui piazza ideale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riccardo Marchizza, nuovo arrivo in casa Sassuolo, parla così ai microfoni di Sassuolo Channel nel giorno della presentazione in neroverde: "Lasciare la squadra dove sei cresciuto non è facile, ma noi siamo stati fortunati perché abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che ci hanno aiutato. Lo Scudetto con la Primavera l’ho vinto al Mapei Stadium, per cui di quel campo ho un ottimo ricordo, vincere in uno stadio di Serie A è stata una gran emozione. Questa credo sia la squadre ideale per un giovane che esce dalle giovanili, è una grande occasione che sfrutterò al massimo”.