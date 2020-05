Sassuolo, Marlon: "La partita più entusiasmante contro la Juventus. Voglio tornare in Champions"

Marlon, difensore del Sassuolo, ha risposto alle domande dei tifosi neroverdi sul profilo Instagram ufficiale del club. Ecco le parole del brasiliano riprese da SassuoloNews.net: "Sto bene, grazie. Non vedo l'ora di tornare allo stadio e a giocare. Passo le giornate con la famiglia. Mi alleno, passo i giorni con la mia famiglia".

Cosa pensi possa insegnare al calcio questo periodo?

"Penso che questo periodo difficile possa portarti a guardare le cose in maniera differente, sei più attivo e ti porta a fare delle innovazioni nel lavoro da casa".

Com'è marcare Messi? Com'è stato giocare nel Barça?

"È impossibile. Giocare nel Barcellona con dei campioni è una soddisfazione, giocare con le persone che ti insegnano a giocare a calcio, ti fa capire di più il dettaglio del campo, dei passaggi, di tante cose e ti porta sempre qualcosa di positivo. Ho imparato tante nuove cose che mi hanno portato ad essere il giocatore che sono".

Quale partita con la maglia del Sassuolo ti ha entusiasmato di più?

"Quella con la Juve di quest'anno. Il Sassuolo non aveva mai conquistato un punto in casa della Juve e quest'anno siamo riusciti a portare a casa un punto".

Come ti è venuto quel gol contro il Bologna?

"È stata una sorpresa per me, non speravo in un gol bellissimo come quello ma è arrivato e ringrazio Dio per avermi dato quell'opportunità di calciare e anche di esultare perché mia moglie era incinta".

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

"Voglio portare il Sassuolo in Europa League. Voglio tornare a giocare la Champions League e sogno di arrivare in Nazionale".

Qual è stato il momento magico della tua carriera?

"Il debutto con il Barcellona. Non mi aspettavo di scendere in campo, Mascherano si era infortunato e poi abbiamo vinto 3-1, contro il Las Palmas".