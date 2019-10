© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima del match contro l'Inter, Marlon ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Per noi è un momento duro, si tratta del nostro patron. Speriamo di fare una grande gara per lui - sottolinea Fcinternews.it -. Dobbiamo superare tutto, prendere le cose positive e rappresentare la sua famiglia che oggi è qui. Noi ci aspettiamo un'Inter aggressiva, ha una mentalità e un'identità. Siamo pronti, ci siamo allenati forte per affrontare questa squadra di grande valore. La difesa? Bisogna lavorarci, tutti noi siamo buoni calciatori e possiamo migliorare, sperando da oggi. Lukaku? Si ferma lavorando e combattendo".