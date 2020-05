Sassuolo, Marlon non ha dubbi sul futuro: "Voglio tornare in una big come il Barcellona"

Marlon, difensore brasiliano del Sassuolo, ha concesso un'intervista a SER Catalunya, parlando tra i tanti temi anche del suo sogno di tornare in una big come il Barcellona: "Ho davvero tanta voglia di tornare a giocare in una grande squadra come il Barcellona. Ho bei ricordi dei blaugrana: il debutto nella Liga, l'esperienza in coppa, la vittoria del titolo... Ho passato buoni momenti e sogno, un giorno, di viverne ancora tanti altri così". Il centrale classe '95 è arrivato in neroverde nel 2018, proprio via Barcellona.