Sassuolo, Marlon: "Orgoglioso per il gol ma triste per la mancata vittoria"

Marlon, esterno del Sassuolo alla prima marcatura in Serie A nel pareggio contro il Bologna, ha parlato al termine del match in zona mista: "Sono orgoglioso di questo gol. Lo dedico a mia moglie e al mio bambino che arriverà a dicembre. Lo dedico anche a tutta la mia gente in Brasile, ma ci sono veramente troppe dediche che vorrei fare. Le richieste del mister? Tutti i giorni mi chiede di essere più attento alla fase difensiva. Mi piace però giocare in fase offensiva e il mister mi dà la possibilità di farlo. Mi dispiace per il pareggio finale perché abbiamo giocato bene e fatto tutto ciò che avevamo detto con il mister. Il calcio però è fatto di episodi: sono contento per il gol ma anche un po' triste per la mancata vittoria".