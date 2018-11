© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Sassuolo Marlon, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "La recompra del Barcellona? Il sogno è fare bene qui perché mi sento come a casa. Se un giorno arriverà una big e non specificatamente il Barcellona, sarà bello ma non ci penso certo adesso. Sassuolo da Europa? L'unione del gruppo, la cattiveria che ci trasmette De Zerbi e il cuore dei calciatori sono i motivi per cui possiamo farcela. Se manterremo queste caratteristiche potremo migliorare e salire...".