Sassuolo, Marlon spara alto: "Chissà che non ci si giochi l'Europa"

Marlon, difensore brasiliano del Sassuolo, si è presentato quest'oggi da nuovo calciatore nero-verde in conferenza stampa: "Buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui, ringrazio il Sassuolo per l'opportunità che mi ha dato e per la fiducia riposta in me, sono molto motivato motivato e spero di dimostrare tutto il mio valore. Mi hanno accolto tutti bene, sia i giocatori, che il mister che la società. La filosofia del Sassuolo è simile a quella del Barcellona, per cui il mio ambientamento sarà più facile. L'obiettivo è fare il meglio possibile, e chissà che non possiamo giocarci un posto in Europa League".

Inoltre, sul lavoro difensivo della Serie A, ha aggiunto: "Sono molti i difensori brasiliani che in Italia sono migliorati e sono arrivati alla Nazionale Brasiliana, spero accadrà anche a me. Io ho tanta voglia di migliorarmi insieme alla squadra e spero che la Serie A sia il posto giusto per farlo. Questo è un campionato più fisico, ma il Sassuolo ha una filosofia di gioco simile al Barcellona, sarà più facile per me. Idoli? Thiago Silva è un esempio per me, un altro che mi piace è Sergio Ramos. Li adoro per la loro impostazione, per il modo di giocare, per tutto quello che fanno in campo, spero un giorno di arrivare ai loro livelli", le sue parole riprese da TuttoSassuoloCalcio.com.