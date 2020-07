Sassuolo, Marlon: "Vogliamo i tre punti, seguendo l'idea di gioco del mister"

vedi letture

Le dichiarazioni di Marlon prima di Sassuolo-Genoa.

Sassuolo a caccia dei tre punti, per difendere l’ottavo posto come dichiarato più volte dal tecnico De Zerbi. Prima della sfida contro il Genoa, ha parlato il difensore neroverde Marlon ai microfoni di Sky Sport: “Il mister ci ha trasmesso questa filosofia di gioco. Anche oggi vogliamo metterla in pratica, per cercare di ottenere un risultato positivo”.