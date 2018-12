© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo il pareggio con il Torino. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Toronews.net: "Peccato per il risultato, che ci sta stretto. E peccato per la parata di Ichazo sulla mia rovesciata. Abbiamo avuto diverse occasioni, dobbiamo recriminare con noi stessi perché è mancato cinismo. Teniamoci le cose buone e analizziamo quelle meno buone. Saremmo dovuti andare in vantaggio noi. Dobbiamo fare in modo di chiudere le partite. Ora pensiamo alla Roma per sfruttare le occasioni che capiteranno. Episodi? Su di me c’era una trattenuta ma non recrimino. È stata invece credo sbagliata la scelta di non espellere Rincon, da regolamento c’era il secondo giallo su di lui".