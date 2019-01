© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport dopo la rete realizzata contro il Cagliari. "Il dato più importante è la vittoria, la volevamo in casa. I tre punti sono fondamentali per iniziare al meglio il girone di ritorno. Sicuramente quella di Boateng è una perdita importante, ci sono però altrettanti giocatori di valore che possono sopperire alla sua partenza. L'ambizione c'è sempre, i matrimoni si fanno in due e vedremo le intenzioni della società".