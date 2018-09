Sassuolo, Matri: "Mi ero dimenticato della sensazione del gol"

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

La Gazzetta dello Sport in prima: "Tegola Milan, si ferma il Pipita"

Messaggero Veneto: "Udinese, il cuore non basta"

Il Secolo XIX: "Vittoria buttata via. La Samp si ferma agli 11 metri"

Roma, il Corriere dello Sport titola: "Ossigeno per Di Francesco"

Fiorentina, La Nazione in prima pagina: "Firenze si ribella"

"La rete del 2-0? Mi era dimenticato la sensazione del gol, è davvero bello perché era da tanto che non segnavo e poi ieri era il compleanno di mia figlia e questo era anche un motivo in più".

"Siamo un bel gruppo, la società è in sintonia anche con l’allenatore e quando accade questo tutto diventa più bello.

Il Sassuolo vince 2-0 contro la Spal grazie anche alla rete di Alessandro Matri . L'attaccante dei neroverdi ha segnato il primo gol della sua stagione nel giorno della prima presenza in quest'annata sportiva. Ecco le sue parole a Sky Sport: "La mia situazione mi è stata spiegata fin dall’inizio con grande onesta e a 34 anni si è lucidi e intelligenti da capire cosa si è creato".

