Sassuolo, mediana ancora a secco: centrocampisti fermi a zero gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il gol di Duncan, annullato poi dal VAR, avrebbe potuto essere davvero importante per il Sassuolo. Non solo perché avrebbe sbloccato una gara complicatissima contro una solida Udinese, ma perché sarebbe stato il primo gol in campionato da parte di un centrocampista dei neroverdi.

Fino ad oggi i gol del Sassuolo sono arrivati infatti dall'attacco e dalla difesa. I centrocampisti neroverdi sono ancora a secco. Niente gol per Duncan, Magnanelli e Sensi. A secco anche Locatelli, Bourabia ed il giovane Boga.

Decisamente meglio la difesa, con Ferrari che, insieme a Babacar, è il secondo marcatore del Sassuolo con tre reti, staccato di un solo gol dal capocannoniere Boateng.

Un aspetto sul quale De Zerbi dovrà lavorare in vista del prosieguo del campionato: le reti dei centrocampisti sono fondamentali per cercare di sbloccare gare come quelle di oggi contro formazioni chiusi in difesa che non lasciano respiro agli attaccanti. Inserimenti, botte da fuori e non solo. Duncan oggi ci è andato vicino, ma non basta. Non è un caso infatti che l'Udinese sia riuscita a strappare un punto al Mapei. Bloccati gli attaccanti, non sono arrivati grossi pericoli dalle parti di Musso. Una squadra che vuole lottare per l'Europa ha bisogno dei gol di tutti, centrocampisti compresi.