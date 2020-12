Sassuolo-Milan 0-1, clamoroso al Mapei: Rafael Leao in gol dopo 6 secondi

vedi letture

Sono bastati 6 secondi per il Milan per portarsi in vantaggio contro il Sassuolo, clamoroso al Mapei Stadium! Uno schema su calcio d'inizio ha permesso a Calhanoglu per scappare in avanti e servire in corsa Rafael Leao: controllo, tiro e 1-0 contro il Sassuolo.