Sassuolo-Milan 0-2, Romagnoli e magia di Suso: Montella può sorridere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan espugna il Mapei Stadium e torna alla vittoria in campionato. A decidere il posticipo della dodicesima giornata di Serie A sono state le reti di Romagnoli (42') e Suso (67'). Con questa vittoria i rossoneri superano il Torino e si piazzano al settimo posto in classifica a quota 19 punti, mentre il Sassuolo resta pericolosamente in diciassettesima posizione con sole otto lunghezze.