Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali: Castillejo parte punta centrale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan. Gattuso lancia Samu Castillejo come punta centrale, affiancato da Suso e Calhanoglu. Abate prende il posto di Calabria sulla destra. De Zerbi torna al 4-3-3 con l'ex Kevin-Prince Boateng, a riposo a Ferrara, a riprendersi il posto nell'undici titolare, così come Berardi e Di Francesco, entrambi lasciati a riposo mercoledì. Altro ex in campo è Locatelli in mezzo al campo:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disp. Pegolo, Magnanelli, Lemos, Djuricic, Matri, Sernicola, Boga, Magnani, Babacar, Dell'Orco, Adjapong, Brignola. All. De Zerbi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo, Calhanoglu. A disp. Reina, A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Simic, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini, Cutrone, Halilovic. All. Gattuso.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

ASSISTENTI: Preti-Di Vuolo

IV UOMO: Illuzzi

VAR: Calvarese

AVAR: Costanzo