Sassuolo-Milan senza Locatelli. Calabria: "La sua assenza è un punto a nostro favore"

Davide Calabria è stato intervistato da Milan TV in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo, col terzino rossonero che si è anche soffermato sull'ex Locatelli: "L'ho sentito, è dispiaciuto per non poterci essere, voleva giocarla. Sta facendo grandi cose, sono contento per lui. Sicuramente la sua assenza è un punto a nostro favore, ma ci sono tanti giocatori forti al Sassuolo. Dobbiamo essere pronti a reagire al loro gioco nel migliore dei modi. Siamo il Milan, dobbiamo puntare in alto e vincere queste partite".