© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Movimenti in attacco per il Sassuolo, spiega Tuttosport oggi in edicola. Verso il prestito Marcello Trotta, potrebbe partire anche a titolo definitivo Alessandro Matri. In entrata, secondo il quotidiano sportivo torinese, il nome più caldo è quello di Vittorio Parigini del Torino.