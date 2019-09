Sassuolo, Muldur: "Volevo giocare in un campionato più prestigioso"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mert Muldur, nuovo terzino del Sassuolo, si è presentato oggi ai microfoni di Sassuolo Channel. Ecco le parole riportate da sassuolonews.net: "Credo che il Sassuolo sia un club fantastico con un bellissimo centro sportivo. Credo anche che tra giocatori e staff ci sia una buona unione e sono felice di far parte di questa famiglia. Credo che la Serie A sia uno dei migliori campionati del mondo e sono molto felice di aver fatto questo passo. Volevo giocare in un campionato più prestigioso e penso che la A sia uno di quelli. Infatti ci sono delle buone gare, tante buone partite. Ci sono 20 squadre e non bisogna sottovalutare nessuno".

Quali sono le differenze tra il campionato austriaco e quello italiano?

"Qui ci sono più squadre, si gioca contro una squadra per due volte e non tre o quattro. Devi prepararti per ognuno in maniera diversa, lavorare molto sulla tattica in modo che tutto fili liscio".

Cosa pensi di De Zerbi?

"E' un allenatore formidabile che lavora molto sulla tattica durante i nostri allenamenti e fa in modo che noi eseguiamo sempre in campo quanto fatto nel corso dell'allenamento".

Il Sassuolo ha affrontato il Rapid Vienna in Europa League.

"Quella volta non ero in campo, ho seguito la partita dagli spalti".

La Nazionale?

"Sono orgoglioso di aver giocato nella Nazionale maggiore. Sotto la guida di mister Lucescu ho giocato 2 partite. E' davvero un bravissimo allenatore e ha sempre cercato di stare in contatto con me. Siamo ancora in contatto e continua a darmi consigli, è un ottimo allenatore".

Quali sono i tuoi obiettivi?

"Sono venuto qui per poter continuare a evolvermi, a migliorare e ovviamente aiutare la squadra. Vedrò di migliorare allenamento dopo allenamento e di partita in partita. Ovviamente per me è una grande occasione che io ho voluto cogliere perché la Serie A è uno dei migliori campionati al mondo, quindi quando ho ricevuto la chiamata ero molto contento. Volevo assolutamente venire e ora sono molto felice di essere qui".