Sassuolo-Napoli, i voti ai tecnici - Gattuso la vince alla distanza

Dopo 64 giorni, il Napoli è tornato alla vittoria in Serie A. L'ha fatto in rimonta e al 94esimo grazie a un'autorete di Obiang. Di seguito le valutazioni dei due allenatori.

Roberto De Zerbi (Sassuolo) 5 - Parte meglio, molto meglio del Napoli. Nel primo tempo mette in difficoltà gli avversari col suo 4-2-3-1 con un centrocampo più fisico e lucido e con un Traorè che da seconda punta non dà punti di riferimento. Destano perplessità però le sue mosse nella ripresa: dopo il gol del pari toglie dal campo Duncan - fino a quel momento tra i migliori - per inserire un altro attaccante. Una mossa che mette in difficoltà la difesa nel momento in cui sono gli ospiti a fare la partita. Prova a rimediare all'83esimo con l'ingresso di Magnanelli, ma a quel punto il Napoli è in fiducia e non alza più il piede dall'acceleratore fino al 94esimo, quando arriva la rete dell'1-2. (Le pagelle del Sassuolo)

Gennaro Gattuso (Napoli) 6.5 - Insiste sul 4-3-3, anche se a questa squadra manca il regista. A gennaio servirà un giocatore in quel ruolo per andare avanti su questa strada, ma questa sera dopo il gol di Allan il Napoli è finalmente riuscito a sbloccarsi dal punto di vista psicologico e ad ovviare con ritmo e velocità a qualche carenza strutturale. Vince la partita con i cambi: Hysaj entra per necessità ma è tra i migliori, Mertens ed Elmas entrano per scelta tecnica e confezionano la rimonta. (Le pagelle del Napoli)