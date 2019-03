© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Turnover annunciato per mister Carlo Ancelotti ed il suo Napoli, impegnato alle 18 in casa del Sassuolo. In porta spazio a Ospina, con Malcuit e Ghoulam ai lati di Chiriches e Koulibaly. A centrocampo Diawara si giocherà le proprie chance dal primo minuto al fianco di Allan, con Ounas e Verdi sugli esterni a supporto di Insigne e Mertens.

Mister De Zerbi sceglie invece Pegolo in porta complice la squalifica di Consigli. Difesa a tre per l’occasione, con Demiral, Ferrari e Peluso alle spalle della linea mediana composta da Lirola, Duncan, Magnanelli e Rogerio. In attacco Djuricic falso 9 con Berardi e Boga a supporto.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Djuricic, Boga

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Verdi; Insigne, Mertens