Sassuolo, no al Fenerbahce per Babacar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Khouma Babacar piace in Turchia. L'attaccante classe '93, ex Fiorentina e Modena, interessa al Fenerbahce che ha presentato un'offerta al Sassuolo. Tuttavia il club neroverde, scrive il Corriere dello Sport, ha respinto la proposta proveniente da Istanbul. In questa stagione l'attaccante senegalese ha collezionato cinque reti e tre assist.